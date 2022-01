W spółkach giełdowych zaledwie 6 proc. stanowisk prezesów zajmują kobiety. Spadek reprezentacji kobiet w biznesie

Liczba firm należących do kobiet w Polsce na koniec 2021 r. była o 3 proc. mniejsza, niż rok wcześniej i stanowiła 32,5 proc. wszystkich firm, jak wynika z analizy danych z KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. Jednocześnie spadła liczba kobiet na stanowiskach prezesów - z 23,5 proc. do 19,5 proc. - oraz członków zarządów - z 30 proc. do 25 proc. Oznacza to, że aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. stanowisk członków zarządu zajmują mężczyźni, mimo że, wg danych GUS, udział kobiet w polskim rynku pracy wynosi ponad 40 proc.

Spadek liczby kobiet na stanowiskach prezesów i członków zarządu dotyczy również spółek notowanych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zaledwie w 6 proc. funkcję prezesa pełni kobieta, co stanowi spadek o 1,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wśród członków zarządów spółek giełdowych kobiety stanowią jedynie 17 proc., co również oznacza spadek w stosunku do 2020 r. o 1 proc.

Co 5. przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności

Na spadek aktywności biznesowej kobiet niewątpliwy wpływ miała pandemia. Według raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką na temat sytuacji polskich przedsiębiorczyń aż ⅓ badanych właścicielek i współwłaścicielek firm przyznała, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności, ponad ¼ odnotowała spadek przychodów, a 8 proc. musiało zawiesić działalność. Z kolei co 5. przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy.

Rusza druga odsłona kampanii Wiedza Nie Ma Płci

Jednak problemów z obecnością kobiet w biznesie nie można tłumaczyć tylko wydarzeniami ostatnich dwóch lat. Według wyników badań opublikowanych w magazynie „Science” już 6-letnie dziewczynki wierzą w stereotypy płci - np. że z natury są mniej inteligentne od chłopców. Pod wpływem tych wcześnie zakorzenionych przekonań wiele z nich w późniejszym życiu rezygnuje z rozwoju w pewnych dziedzinach czy ścieżek kariery, bo wierzą, że jako kobiety się do tego nie nadają. Więcej o tym, jak nieuświadomione stereotypy wpływają na wychowanie dzieci i o tym, jak im nie ulegać, można dowiedzieć się z pierwszej z cyklu debat w ramach drugiej odsłony kampanii #WiedzaNieMaPlci.

Kampania Wiedza Nie Ma Płci ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecności w mediach specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin. To obszar, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia - mówi Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku - Według danych z maja 2021 r. aż 75 proc. specjalistów zapraszanych do wypowiedzi w mediach stanowią mężczyźni, a odsetek kobiet w ciągu ostatnich 8 lat wzrósł tylko o 1 proc. Chcemy to zmienić, chcemy pokazać ekspertki, które mają wiedzę również w tematach trudnych, jak sztuczna inteligencja, automatyzacja w biznesie, przyszłość rynku pracy. Czy w ogóle debata, w której biorą udział przedstawiciele tylko jednej grupy, daje wartość słuchaczom? Wartość daje różnorodność.

Kampania jest inicjatywą Klubu Champions of Change, działającego na rzecz wspierania różnorodności w biznesie i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce i powstał z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, najstarszej i największej polskiej organizacji wspierającej przedsiębiorczość kobiet.

W ramach kampanii na kanale YouTube Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką będą publikowane debaty z udziałem menedżerek i kobiet biznesu, które porozmawiają o stereotypach, sztucznej inteligencji, przyszłości pracy, automatyzacji w biznesie oraz odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talentów. Część debat poprowadzi dziennikarz Jarosław Kuźniar.

Cykl spotkań Wiedza Nie Ma Płci 2022 obejmuje pięć debat:

Nieświadome stereotypy w wychowaniu dziewczynek - 17 stycznia

Ekspertki: Joanna Łukiewicz z NatWest, Katarzyna Zawodzińska z Ekaterra i Marta Życińska z Mastercard

Automatyzacja w biznesie - 20 stycznia

Ekspertki: Agnieszka Pietrzak z Huawei, Magda Kotowska-Gawrylczyk z NatWest i Marta Tylek z Accenture

Praca zdalna vs. hybrydowa - 7 lutego

Ekspertki: Agnieszka Pocztowska z Shell Polska, Karolina Gębura- Nowak z Philip Morris i Agnieszka Mitoraj z Deloitte

Jak stereotypy kształtują sztuczną inteligencję i co z tym zrobić? - 10 lutego

Ekspertki: Agnieszka Piechocka z SAS, Magdalena Kasiewicz z Microsoft i Żaneta Łucka- Tomczyk z Orange - 10 lutego

Jak wykorzystać talenty i pozbyć się uprzedzeń - 14 lutego

Ekspertki: Iwona Dudzińska z Citi Handlowy i Małgorzata Petru z Banku BNP Paribas

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS za rok 2021. Badanie przeprowadzono w połowie stycznie 2022 r.